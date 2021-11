Pflege-Vertreter plädiert für Impfpflicht und erntet viel Zuspruch

Er will die Impfpflicht – und zwar nicht nur für Beschäftigte in medizinischen und pflegerischen Berufen. „Wir brauchen eine Impfpflicht für alle, die in Einrichtungen des Gesundheitswesens arbeiten“, unterstreicht Werner Fusenig in der Konferenz „Alter und Pflege“, die am Donnerstag im Warendorfer Kreishaus zusammenkam. Dazu zählten auch Reinigungskräfte und Köche, um nur einige Beispiele zu nennen. Der Vertreter der stationären Altenhilfeeinrichtungen ging im Gespräch mit unserer Zeitung noch einen Schritt weiter. „Eigentlich brauchen wir eine Impfpflicht für alle, die körpernahe Dienstleistungen erbringen.“ In anderen Bereichen – etwa bei Masern – gebe es diese Pflicht schließlich auch.

