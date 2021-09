Polit-Talk am Tuttenbrocksee

Wahlkampf am Beckumer Tuttenbrocksee mit Sigmar Gabriel: Der frühere Außenminister war gekommen, um mit dem heimischen SPD-Bundestagskandidaten Bernhard Daldrup über außenpolitische Fragen zu sprechen.

Ausgangspunkt war die veränderte Rolle Europas in der Welt, die Gabriel mit dem Satz „Wir werden weniger wichtig“ zusammenfasste. Danach ging es um den Afghanistan-Einsatz, die Konzentration der Amerikaner auf innenpolitische Fragen und die Auseinandersetzung mit China sowie das Verhältnis zum „schwierigen Nachbarn“ Russland – um einige Beispiele zu nennen. Kritik übte Gabriel auch an der deutschen Mentalität, die er so beschrieb: „Wir tun immer so, als würden wir für den Golf-Masterplan antreten, aber wenn‘s drauf ankommt, ist es eher Minigolf“.

Minigolf statt Masterplan

Für den Fall, dass Europa sich künftig raushalten wollte, „wenn es in Afrika gerade wieder schwierig ist“, prophezeite der Außenminister weitere Flüchtlinge. Militärisch gerüstet zu sein, sei nicht alles. Aber: „Es gibt Gangster in der Welt, die du nicht mit Sozialpädagogen bekämpfen kannst.“

Europa nach der Pandemie solidarisch finanzieren

Die letzten Jahre hätten im Übrigen gezeigt, wie schnell man Europa auseinandertreiben kann. „Nach der Pandemie werden die Länder, die vorher stark waren, wieder stark sein. Aber die anderen werden noch schwächer aus dieser Krise kommen.“ Das gelte beispielsweise für Italien, aber zum Teil auch für Frankreich.

Sowohl Gabriel als auch Daldrup sprachen sich dafür aus, Europa solidarisch zu finanzieren und damit für die Vergemeinschaftung von Schulden – auch um weitere Risse in der EU zu verhindern. Aber es gäbe auch Stimmen, die davor warnten, dass die „Fleißigen im Norden für die Faulen im Süden zahlen müssen“. Gabriel fügt hinzu: „Wenn die ökonomischen Taliban bei uns losmarschieren, kommen die Rechtspopulisten in Italien und Frankreich wieder hoch. Dann fliegt uns Europa um die Ohren.“

Vorsicht vor den „ökonomischen Taliban“

Beim Thema Klimawandel müsse der Staat eine Antwort auf die Frage geben, wie Menschen angesichts hoher Mieten und kleiner Renten auch noch eine CO 2 -Abgabe stemmen sollen, so Gabriel. In diesem Zusammenhang kritisierte Daldrup, dass die Regierung derzeit nur die Mieter und nicht die Hauseigentümer belaste. Das sei „völlig inakzeptabel. Um soziale Härten abzufedern, regte Gabriel die Umstellung des Sozialversicherungssystems an. Das Ehegatten-Splittung gehöre abgeschafft, „aber dass wir immer noch keinen Freistellungsbetrag für Kinder haben, finde ich empörend“.

Ehegatten-Splittung gehört abgeschafft

Um den Klimawandel zu schaffen, müsse vor allem das Planungsrecht geändert werden. „Wir brauchen jetzt ganze vier Jahre, um eine Windenergieanlage zu planen“, ärgerte sich Gabriel. „Dabei stehen wir jetzt vor der größten Veränderung der Industriegesellschaft, die wir seit der Erfindung der Dampfmaschine hatten.“