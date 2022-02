Polizei: „Keiner will Verantwortung übernehmen“

Seit Wochen dasselbe Bild: Gegner von Corona-Schutzmaßnahmen organisieren so genannte Spaziergänge. Fast jeden Tag findet einer statt. Die Modalitäten ärgern die Polizei

Viel Arbeit hat die Polizei im Kreis Warendorf weiterhin mit den so genannten „Spaziergängern“, die überwiegend unangemeldete Versammlungen in verschiedenen Orten des Kreises durchführen. „Außer freitags und samstags finden an jedem Tag Versammlungen statt“, informiert Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk auf Nachfrage.