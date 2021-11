Polizeieinsatz: Schlägerei unter Jugendlichen in Beckum

Am Donnerstag sollen sich in Beckum Jugendliche für eine Schlägerei getroffen haben - ein Tatbeteiligter rief die Polizei. Nach dem Aufgreifen weiterer Tatverdächtiger stellte die Polizei eine Gaspistole und Wurfmesser sicher.

An der Antoniusstraße in Beckum sollen sich am Donnerstag (18.11.) um 14 UhrJugendliche für eine Schlägerei getroffen haben, wie der Polizei Warendorf gemeldet wurde.

Der Hinweisgeber befand sich selbst vor Ort und war leicht verletzt, als die Einsätzkräfte dort eintrafen. Der Polizei sagte er, er habe sich die Verletzung zugezogen, als er weggelaufen sei. Einer der Beteiligten soll während der Auseinandersetzung mit einer Schreckschusspistole hantiert haben.

Pistole aus dem Rucksack geholt

Durch eine Fahndung der Polizei im Stadtgebiet wurden mehrere Tatverdächtige ermittelt, darunter auch ein 18-Jähriger aus Oelde. Dieser gab an, geschlagen worden zu sein und eine Gaspistole mit sich getragen zu haben. Nachdem er diese an der Kirche aus seinem Rucksack geholt habe, seien alle dort versammelten Personen geflohen.

Die anderen potentiell Tatbeteiligten standen Angaben der Polizei zufolge im Verdacht, Wurfmesser in einem Gebüsch abgelegt zu haben. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte sowohl die Waffe, die der Oelder in ein anderes Gebüsch geworfen hatte, als auch die Messer sicher. Mithilfe von Vernehmungen versucht die Polizei nun, die Einzelheiten der Tat zu klären.