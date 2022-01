Polizist zu Boden gerissen

Kritiker der Corona-Politik gehen in vielen Städten Deutschlands – wie hier in Ravensburg – auf die Straße.

Konsequenteres Einschreiten hatten Polizei und Ordnungsamt angekündigt. Sonntagabend setzten sie es um: Wieder wurde in Beckum eine nicht angezeigte Versammlung durchgeführt. Dieses Mal konnte ein Mann als Versammlungsleiter identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gruppe von etwa 250 Personen

Die Polizei weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass bei der Kundgebung auch friedliche Teilnehmer waren, die die Versammlung, die zeitweise eskalierte, verließen. Erste Teilnehmer trafen gegen 17.35 Uhr in Höhe der Sparkasse an der Weststraße ein, in der Spitze wuchs die Gruppe auf etwa 250 Personen an. Zunächst sei weder ein Versammlungsleiter zu erkennen gewesen noch habe die Mehrzahl der Anwesenden eine Maske getragen. Kräfte des Ordnungsamtes wiesen auf die Verpflichtung zum Masken-Tragen hin. Einige wenige hielten sich daraufhin an die Regeln. Mitarbeiter der Stadt nahmen Personalien einzelner Teilnehmer auf, die weiterhin gegen die Maskenpflicht verstießen.

Etliche Verstöße gegen die Maskenpflicht

Im weiteren Verlauf der Versammlung kam ein 40-jähriger Beckumer zu einer Kontrolle hinzu und forderte die Versammlungsteilnehmer auf, sich der Überprüfung zu entziehen. Da der Mann bereits zu Beginn und während der Versammlung durch seine regelnde Art aufgefallen war, erkannte die Polizei in dem Beckumer den Versammlungsleiter. Dieser ignorierte die Anordnung der Polizei.

Polizist von hinten zu Boden gerissen

Im weiteren Verlauf sollte ein Mann wegen fehlender Maske kontrolliert werden. Hierbei kam es zum Handgemenge mit dem einschreitenden Beamten, der von einem Unbekannten von hinten zu Boden gerissen wurde. Dabei erlitt der Polizist eine leichte Verletzung. Die Stimmung schlug um und ein Teil der selbst ernannten „Spaziergänger“ fiel durch starke aggressive Äußerungen auf. Darunter auch der 40-Jährige. Durch das besonnene Einschreiten der Einsatzkräfte beruhigte sich die Situation. Während des Aufzugs wurden Musik über Boxen abgespielt, Sprüche skandiert und Trillerpfeifen benutzt. Die Polizei leitete gegen den Beckumer ein Ermittlungsverfahren wegen Nichtanzeige der Versammlung ein sowie ein weiteres gegen Unbekannt wegen des tätlichen Angriffs gegen den Polizisten.