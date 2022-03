Private Hilfskonvois rollen wieder

Erst am vergangenen Wochenende war Busunternehmerin Anne Kottenstedte mit drei Bussen in die Ukraine gefahren und hatte 82 Menschen in den Kreis Warendorf gehört. Am heutigen Freitag machten Kottenstedte und ihr Team sich erneut auf den Weg. Die Behörden üben an der privaten Hilfsaktion Kritik – aber sie helfen trotzdem.

Sie lassen sich nicht aufhalten. Freunde und Mitarbeiter der Busunternehmerin Anne Kottenstedte in Ennigerloh sind am Freitagmorgen aufgebrochen, um erneut an die ukrainische Grenze zu fahren. Zunächst mit einem Bus, der Lebensmittel und Medikamente in die Kriegsregion bringt. Auf dem Rückweg wollen sie 50 Flüchtlinge mitbringen, die durch Vermittlung der Evangelischen Freikirche Warendorf in Familien in Schloß Holte (35) und auch in Lemgo (15) untergebracht werden.