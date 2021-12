Radfahrerin bei Unfall getötet

Tödlich verletzt wurde eine 60-jährige Radfahrerin bei einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der Waldliesborner Straße zwischen Liesborn und Bad Waldliesborn ereignete. Nach ersten Ermittlungen erfasste ein 32-Jähriger aus Wadersloh mit seinem Auto die Frau, als er in Richtung Bad Waldliesborn fuhr. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, ein Sachverständiger ist eingeschaltet. Rettungskräfte brachten die Liesbornerin in ein Krankenhaus, wo sie ihren Verletzungen erlag.

Vor Ort unterstützten Kräfte des Verkehrsunfallaufnahme-Teams des Polizeipräsidiums Münster. Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw wurden sichergestellt. Die K 24 wurde für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, 0 25 21 / 91 10.