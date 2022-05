Radwege auf den Punkt gebracht

„Das Fahrrad ist für uns Münsterländer ein wichtiger Bestandteil der Alltagskultur“, betonte Dr. Olaf Gericke am Sonntagvormittag in seiner Begrüßungsrede beim Auftakt zum diesjährigen Kreisweiten Stadtradeln. Er wisse es zu schätzen, insbesondere mit Blick auf die gut ausgebauten Radwege, mit der Leeze unterwegs in der Parklandschaft zu sein, so der Landrat weiter.

Mehr als 50 Radler und Radlerinnen, zumeist Vertreter aus den insgesamt 13 Städten und Gemeinden des Kreises, sind zum Start der Aktion zum Kreishaus gekommen. Natürlich vornehmlich mit dem Rad.

Beim Kreisweiten Stadtradeln geht es darum, möglichst viele Kilometer zu sammeln. An diesem Morgen sind bereits beachtliche 2107 zusammengekommen. Und da werden garantiert noch jede Menge weitere mit dem Drahtesel erzielt. Im vergangenen Jahr konnte der Kreis bereits beeindruckende Zahlen vorweisen. Mehr als 5000 Teilnehmende hatten an den 21 Aktionstagen rund 1,4 Millionen Kilometer eingefahren.

„Damit haben wir uns deutschland- und europaweit als bester Newcomer in der Kategorie 100 000 bis 499 000 Einwohner einen Namen gemacht“, verkündete Gericke nicht ohne Stolz.

An diesem Tag wurde zudem das neue touristische Radwege-Knotenpunktsystem vorgestellt. Die Beschilderung mit den roten Punktnummern, die je einen Netzknoten darstellen, bieten gute Orientierung und eine schnelle Routenplanung. Insgesamt sind es 124 Knotennetzpunkte auf rund 817 Kilometern Radnetz. „Fahrradfahren ist ein Stück Lebensfreude und ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz“, betonte Gericke.