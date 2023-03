Überfall auf Supermarkt: Kassierer mit Messer bedroht

Zu einem Überfall ist es am Samstag (4. März) in einem Supermarkt in Neubeckum (Kreis Warendorf) gekommen. Ein unbekannter Täter verletzte dabei den Kassierer und flüchtete mit Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Samstag einen Supermarkt in Neubeckum überfallen.

Raub auf einen Supermarkt: Ein unbekannter Täter hat am Samstag (4. März) um 20.50 Uhr einen Supermarkt am Haselnussweg in Neubeckum überfallen. Er gab nach Angaben der Polizei vor, an der Kasse bezahlen zu wollen. Als der Kassierer die Kasse geöffnet hatte, bedrohte ihn der Unbekannte mit einem Messer und verlangte Geld. Ebenso griff er selbst in die Kasse und nahm weitere Scheine an sich.

Bei dem Gerangel verletzte der Täter den Kassierer leicht an der Hand. Danach flüchtete er in Richtung Vellerner Straße.

Polizei bittet um Hinweise

Der Unbekannte wird laut Polizei wie folgt beschrieben: Er soll etwa 20 Jahre alt, 180 Zentimeter groß sein und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Er war von auffallend schlanker Statur mit schmalem Gesicht und dunklen Augenbrauen. Er trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpulli, die Mund- und Nasenpartie war mit einem schwarz/weißen Bandana bedeckt.

Der Unbekannte soll sich bereits eine Stunde vor der Tat in dem Geschäft aufgehalten haben. Die Polizei fragt: Wer hat den Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu dem Raub machen? Hinweise nimmt die Polizei Beckum unter der Telefonnummer 02521-9110 oder per E-Mail entgegen.