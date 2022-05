Regionale Energiewende kommt

Der Zeitplan passt: Ende 2024 soll in Oelde ein Solarpark in Betrieb gehen, der für grünen Strom aus der Region sorgen wird. Der Solarpark ist eines von mehreren Projekten, mit denen die Stadtwerke Ostmünsterland dazu beitragen, dass Deutschland sein Ziel der CO 2 -Neutralität bis 2045 erreicht kann. Am Donnerstag wurde ein für den Bau des Solarparks Oelde notwendiger Pachtvertrag unterschrieben.

