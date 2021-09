Renaissance der Langspielplatte

Ein alter amerikanischer Schulbus zog am Mittwoch in Neubeckum die Blicke der Passanten auf sich. Michael Lohrmann machte hier für einen Tag mit seinem Vinyl-Bus Station, an Bord rund 3500 Langspielplatten. Mehr als 100 Interessierte ließen nicht lange auf sich warten, schauten und hörten sich in dem umgebauten „Verkaufsraum“ um und machten ihre Schnäppchen.

