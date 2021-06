Rundgang durch die grüne Oase am See

Eintauchen in das Grün und die Gärten Warendorfs – diese Möglichkeit besteht zum Tag der Gärten und der Parks in Westfalen-Lippe. Die Tourist-Information der Stadt hat eigens zu diesem Anlass zwei Rundgänge entworfen, die am 12. und 13. Juni auf dem Programm stehen.

Am kommenden Wochenende (12 und 13. Juni) erhalten öffentliche und private Gärten und Parks eine ganz besondere Aufmerksamkeit.

Die Tourist-Information der Stadt Warendorf unterstützt diese überregionale Aktion des Tags der Gärten und der Parks in Westfalen-Lippe mit zwei fachkundig geführten Rundgängen:

Rundgang Nummer eins: Der Emsseepark – die grüne Oase mitten in der Stadt. Wer heute durch den Warendorfer Emsseepark spaziert, sieht ihm seine weitreichende Geschichte kaum noch an. Bei diesem Rundgang kann man spannende Details über die Entstehung des Parks erfahren und sich beeindrucken lassen von den vielfältigen Besonderheiten der Flora und Fauna, der Kunst und Freizeitmöglichkeiten in diesem einzigartigen Erholungsgebiet mitten in Warendorf. Der Rundgang wird etwa 90 Minuten dauern. Los geht es am Samstag (12. Juni) und am Sonntag (13. Juni) jeweils um 14 Uhr am Treffpunkt der Tourist-Information, Emsstraße 4. Der Preis für den Rundgang beträgt fünf Euro pro Person.

Der zweite Rundgang steht unter dem Motto „ Die „Essbare Stadt“. Dabei handelt es sich um ein Projekt von Bürgern für Bürger.

Urbaner Raum

Urbaner Raum wird zum Anbau von Lebensmitteln genutzt und soll die Gemeinschaft der Bewohner in der Stadt stärken. Wildblumenwiesen, Obstbaumfelder, Hochbeete und vieles mehr sind durch die Initiative der „Bürgerstiftung Warendorf“ und der großartigen Unterstützung ehrenamtlicher Helfer entstanden.

Die Dauer des Rundgangs beträgt rund 90 Minuten. Er startet am Samstag (12. Juni) und Sonntag (13. Juni) jeweils um 16 Uhr, am Treffpunkt:Tourist-Information, Emsstraße 4. Der Preis beträgt ebenfalls fünf Euro pro Person.

Limitierte Zahl an Führungen

Die Teilnehmerzahl für alle Führungen ist limitiert, deshalb ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese kann bis Samstag (12. Juni) um 15:30 Uhr telefonisch unter

0 25 81/ 54 54 54 oder per EMail an tourismus@warendorf.de erfolgen.

Die Teilnahmegebühr wird vorab bar oder per EC-Karte in der Tourist-Information bezahlt. Alle Führungen finden unter den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung statt.

Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist bei einem nicht einzuhaltenden Abstand von 1,5 Meter geboten, es besteht keine Testpflicht. Die Kontakte werden über die Luca-App oder Kontaktdatenlisten nachverfolgt.