Samstags hinter Hoftüren schauen

Wie sieht eigentlich ein Bullenstall aus? Was macht ein Waldbesitzer, um den wertvollen Baumbestand gegen Klimaveränderungen zu schützen? Und wie ist es möglich, in unserem Kreisgebiet Algen zu produzieren, ein Superfood mit 8 lebenswichtigen Aminosäuren? Landwirtschaft steckt voller spannender Details. Und weil die wenigsten davon bekannt sind, lädt die Landwirtschaft im Kreis Warendorf in diesem Jahr interessierte Bürgerinnen und Bürger einmal im Monat an einem Samstagvormittag ein, hinter Stalltüren zu schauen, mit fachlicher Begleitung Felder und Wälder zu durchstreifen oder eine Getreidemühle zu besichtigen, Fragen zu stellen und interessante Hintergründe zu erfahren.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert