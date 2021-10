Sassenberg hat Inzidenz von 161,8

Sehr unterschiedlich sind die Infektionszahlen in den Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf: Sendenhorst hat eine Inzidenz von 7,5 und Sassenberg von 161,8.

66 Neuinfektionen am Wochenende

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist am Montag auf 348 gestiegen – das sind 31 Personen mehr als am Freitag. Insgesamt wurden über das Wochenende 66 Neuinfektionen im Kreisgesundheitsamt registriert (seit Beginn der Pandemie: 13 667), denen 35 Gesundmeldungen gegenüberstehen (gesamt: 13 061). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden 15 infizierte Patienten behandelt, davon fünf intensivmedizinisch, hiervon zwei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 64,5 (Vortag: 66,3). Die Fallzahlen:

Ahlen: 61 aktive Fälle, 89 Verstorbene, Inzidenz 51,3

Beckum: 58/32/87,3

Beelen: 11/1/98,1

Drensteinfurt: 21/5/70,8

Ennigerloh: 28/14/76,7

Everswinkel: 2/1/10,4

Oelde: 41/25/54,9

Ostbevern: 9/4/81,0

Sassenberg: 44/8/161,8

Sendenhorst: 3/11/7,5

Telgte: 10/21/25,2

Wadersloh: 11/28/63,7

Warendorf: 49/19/64,6.