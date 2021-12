Sassenberg: Inzidenz knapp vor 500

Trotz einer ganz leicht gesunkenen Zahl an Erkrankten, kratzt die Gemeinde Sassenberg an der 500er-Inzidenz. Hier die Zahlen des Kreises.

Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 ist am gestrigen Mittwoch bekannt geworden: Ein 82-jähriger Mann aus Beckum verstarb in einem Krankenhaus. Seit März des vergangenen Jahres wurden 299 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 im Kreis bekannt. Währenddessen ist ein leichter Rückgang der Anzahl der Infizierten zu verzeichnen. Das Gesundheitsamt meldet 146 neue Infektionen mit dem Coronavirus und 278 Gesundmeldungen. Damit gibt es 1592 aktive Fälle (Vortag: 1725). Die Kreis-Inzidenz liegt bei 301,7 (Vortag: 314,3. Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 295 aktive Fälle, 101 Tote, Inzidenz 264.1

Beckum: 197/38/275.7

Beelen: 41/1/441.5

Drensteinfurt: 90/5/328.2

Ennigerloh: 134/18/393.8

Everswinkel: 69/2/436.9

Oelde: 114/29/195.7

Ostbevern: 55/4/125.9

Sassenberg: 123/12/499.5

Sendenhorst: 94/12/459.0

Telgte: 81/24/191.5

Wadersloh: 67/29/334.5

Warendorf: 232/24/317.4