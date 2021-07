Schnelle Hilfe ganz ohneSchickimicki

Die Hilfe kam schnell und unbürokratisch: Die Kreisjägerschaft ist gut vernetzt und hat Hilfe vermittelt in das Katastrophengebiet an der Ahr. Über die Firma Frontmatec Hygiene GmbH in Beckum, die unter anderem Produkte für die Handreinigung und -desinfektion anbietet, konnten 40 Desinfektionsmittelspender aus Edelstahl kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Obwohl das verheerende Hochwasser am 14. Juli auch ihren Keller und das Souterrain ihres Hauses in Kesseling, einem Nebenort von Ahrbrück in Rheinland-Pfalz, geflutet und ihren Garten weggespült hat, der direkt an einem Zufluss der Ahr lag, helfen Teresa Schulze und ihr Mann, ein Berufsjäger, denen, die es noch härter getroffen hat. Seit Beginn der Katastrophe sind die Schulzes damit beschäftigt, Hilfsgüter ins „Epizentrum“ zu bringen.

Nach Dernau, nach Brück oder nach Rech. Orte, die teilweise von der Außenwelt abgeschlossen und nur mit schweren Geländewagen über einen Berg und verschlungene Waldwege erreichbar sind. „Als Jäger kennen wir die Wege“, sagt Teresa Schulze, die sich nun über unkomplizierte Unterstützung aus dem Kreis Warendorf freut, die auf Vermittlung von Christoph Hildebrandt vom Landesjagdverband Rheinland-Pfalz zustande kam. Hildebrandt unterstützt die Schulzes bei der Verteilung von Hilfsgütern.

Die Menschen im kleinen Weinort Rech berichteten ihm, dass ihre Grundversorgung zwar sichergestellt sei und dass es auch genügend schweres Gerät gebe, die Hygiene allerdings zu wünschen übrig lasse. Es gebe zwar Desinfektionsmittel in großen Gebinden, aber keine Spender. Auf den Toiletten hingen Frotteehandtücher, es gebe aber kein sauberes Wasser zum Händewaschen.

Suche nach Desinfektionsmittelspendern

Angesichts der hohen Temperaturen und der zerstörten Kanalisation fand Hildebrandt das bedenklich und überlegte fieberhaft, wer in dieser Situation helfen könnte. Beruflich gut vernetzt, nahm er auf der Suche nach möglichst einfachen Desinfektionsmittelspendern „ohne Strom und Schickimicki“ auch Kontakt zur Kreisjägerschaft Warendorf auf, bei der er schon einmal einen Vortrag gehalten hatte. „Sonntagnachmittag kam der Anruf, Montag hatten wir eine Lösung“, erzählt Markus Degener, Vorstandsmitglied der Kreisjägerschaft, für den es eine Selbstverständlichkeit ist, den Menschen im Katastrophengebiet, die zum Teil alles verloren haben, zu helfen.

Mit einem geländegängigen Fahrzeug wurde die Hilfslieferung aus dem Kreis Warendorf nach Rech gebracht. Foto: Teresa Schule

Die Lösung heißt Marcus Lenz. Der Freckenhorster, selbst in der Kreisjägerschaft aktiv, ist Geschäftsführer der Frontmatec Hygiene GmbH in Beckum, die unter anderem Produkte für die Handreinigung und -desinfektion anbietet. Spontan stellte das Unternehmen 40 Desinfektionsmittelspender aus Edelstahl kostenlos zur Verfügung. Die Armhebelspender seien in vier Kartons verpackt und am Dienstag per DHL nach Kesseling geschickt worden, erzählt Marcus Lenz.

Teresa Schulze übergab den Helfern die Desinfektionsmittelspender aus dem Kreis Warendorf am Donnerstagnachmittag in Rech. Foto: privat

Die Geräte waren am Donnerstag kaum eingetroffen, da machten sich die Schulzes auf, um sie über den Berg und durch den Wald nach Rech und, falls gewünscht, auch nach Dernau zu bringen. Die Menschen in Rech, fürchtet Teresa Schulze, werden wohl noch lange von der Außenwelt abgeschnitten sein: „Die Brücken sind alle weg.“ Es gebe zwar zwei oder drei Behelfsbrücken, die Lage bleibe aber weiterhin schwierig.