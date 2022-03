Schüler wird Flüchtlingspate

Bis Freitag haben sich 1011 Flüchtlinge aus der Ukraine im Kreis Warendorf registrieren lassen. 36 von ihnen wurden vom Land NRW zugewiesen. Zu den anderen 975 Ukrainern kann die Ausländerbehörde bereits genaue Angaben machen.

„613 Mädchen und Frauen sind in den Kreis Warendorf gekommen und 362 Jungen und Männer“, erläutert Kreissprecherin Kerstin Butz auf Nachfrage. Unter den knapp 1000 Geflüchteten seien allein 444 Kinder und Jugendliche. Nach Altersgruppen aufgeschlüsselt befinden sich darunter 125 Kinder unter fünf Jahren, 176 sind zwischen sechs und zehn Jahre alt und 141 zwischen elf und 17.

Beratung im Schulausschuss

Im Schulausschuss des Kreises wurde am Donnerstag betont, dass es möglichst schnell schulische Angebote für die geflüchteten Kinder geben soll. Dafür werden sich auch die drei Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Warendorf stark machen.

„Wir werden schon am Montag die ersten Geflüchteten aufnehmen“, berichtete der Leiter des Beckumer Berufskollegs, Panayotis Papaspyrou. Die Schule habe bereits drei Integrationsklassen eingerichtet, die seit dem Jahr 2017 auch durchgängig gefüllt waren. Derzeit prüfe man den Ausbau weiterer Klassen. Auch die beiden Berufskollegs in Warendorf und Ahlen würden sich beteiligen. Beide Schulen haben derzeit nur jeweils eine Integrationsklasse, die jetzt aber um eine zweite an jedem Standort aufgestockt werden soll.

Solidarität im Berufskolleg Beckum

Die Solidarität im Berufskolleg Beckum sei groß, freut sich Papaspyrou. „Unter unseren Schülern ist auch ein junger Mann, der aus der Ukraine stammt. Er will die Patenschaft für einen Geflüchteten übernehmen, der wahrscheinlich schon von der ersten Woche an in die Berufsfachschule Richtung Metalltechnik gehen kann.“ Überhaupt werde das Berufskolleg versuchen, möglichst viele Patenschaften von Schülern für Geflüchtete einzustielen „Wir sehen es auch als unsere Verpflichtung an, den Menschen zu helfen.“