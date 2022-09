Schweinemäster aus Neubeckum im Visier

Tierquälerei soll an der Tagesordnung gewesen sein. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Münster gegen einen Schweinemastbetrieb in Neubeckum.

Gegen sieben Schweinemastbetriebe, die

Westfleisch-Zuliefer sind, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Betroffen ist auch ein Schweinemastbetrieb aus Neubeckum.

Zuvor hatte das Deutsche Tierschutzbüro erschreckendes Video- und Fotomaterial vorgelegt. Danach werden in allen dokumentierten Betrieben Schweine gequält.

Auch in dem Stall in Neubeckum sei Tierquälerei mehrfach dokumentiert worden. Kranke und verletzte Tiere würden nicht tierärztlich behandelt und nicht, wie vorgeschrieben, von anderen Tieren separiert, kritisieren die Tierschützer. Sie wiesen in einer Pressemitteilung darauf hin, dass es sich in Neubeckum sogar um einen anerkannten Ausbildungsbetrieb handeln soll.

Bereits Mitte Mai hatte das Deutsche Tierschutzbüro das Kreisveterinäramt Warendorf eingeschaltet. Dessen Mitarbeiter hatten – wie bereits berichtet – bei mehreren Kontrollen des Hofes tatsächlich Verstöße gegen den Tierschutz festgestellt. Als diese Missstände bei einer weiteren Kontrolle im August immer noch nicht abgestellt waren, sei die Staatsanwaltschaft Münster aktiv geworden. Das Kreisveterinäramt wollte sich zu dem Verfahren gestern nicht äußern, weil die involvierten Tierärzte im Verfahren als Gutachter gefragt sind.

Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Tierschutzbüro, betont, dass in dem Neubeckumer Betrieb „Tierquälerei an der Tagesordnung“ stehe. So sei auf Videoaufnahmen ein Schwein zu sehen, das nicht mehr aus eigener Kraft hochkommt. „Es braucht dringend Hilfe, doch es wird einfach sich selbst überlassen.“ Andere Tiere litten unter offenen, eitrigen Wunden. Ein krankes Schwein hätte dringend separiert werden müssen. Dies sei aus Tierschutzgründen gesetzlich vorgeschrieben. Aber auch in dem Fall sei nichts passiert. Ein anderes schwer verletztes Tier, das ärztliche Hilfe gebraucht hätte, sei zwar separiert worden, „allerdings ohne ausreichend Futter und Wasser“, kritisieren die Tierschützer.