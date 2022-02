Sicherster Kreis im Münsterland

G

eringste Zahlen bei Kriminalität und höchste Aufklärungsquoten: Der Kreis Warendorf ist erneut der sicherste Kreis im ganzen Münsterland. „Deutlich mehr als jede zweite Straftat konnte bei uns aufgeklärt werden“, freute sich Landrat Dr. Olaf Gericke bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2021.

Mit 58,89 Prozent kratze die Aufklärungsquote an der 60-Prozent-Marke. Um darzustellen, wie hoch die Gefahr ist, Opfer einer Straftat zu werden, arbeitet die Polizei mit der Kriminalitätshäufigkeitszahl (KHZ). Diese Kennziffer macht deutlich, wie viele Straftaten bezogen auf 100 000 Einwohner in einer Region begangen wurden. Für den Kreis Warendorf liegt die KHZ bei 4575. Von den Kommunen erzielt Beckum den höchsten Wert mit 5653 und Wadersloh den niedrigsten mit 2620. Was die Kriminalitätshäufigkeit betrifft, liegen Beckum, Ahlen und Oelde über dem Kreisschnitt, alle anderen Kommunen sind darunter.

Dass sich viele Bürger im Kreis Warendorf auch subjektiv sicher fühlen, führte Andrea Mersch-Schneider, Abteilungsleiterin Polizei, vor allem darauf zurück, dass es in den vergangenen Jahren weniger Wohnungseinbrüche und weniger Straßenkriminalität gab.

Durch die Pandemie sei es aber zu einer Verschiebung bei den Delikten gekommen, machte Gericke deutlich. Die gesunkene Zahl bei Wohnungseinbrüchen begründet der Landrat allerdings nicht mit dem Homeoffice, in dem sich etliche Arbeitnehmer wegen Corona befanden. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel Präventionsarbeit gemacht, damit die Bürger sich durch gut gesicherte Fenster und Türen besser schützen.“ Dies schlage sich jetzt in der Statistik nieder.

Kriminalstatistik kurz gefasst Foto: 12 692 Straftaten wurden angezeigt. Steigerung gegenüber 2020 um acht,Taten., 58,89 Prozent aller Straftaten wurden aufgeklärt. Die Aufklärungsquote im Zehn-Jahres-Schnitt: 54,40 Prozent., Diebstahlsdelikte stellen 29,46 Prozent aller Straftaten dar. Aufklärungsquote: 27,60 Prozent. Die Diebstahlsdelikte sanken um 363 auf 3739 Fälle., Senkung der Fallzahlen bei schwerem Diebstahl um 260 auf 1702 Fälle, Aufklärungsquote 16,51 Prozent, 217 Wohnungseinbrüche. Verringerung um 114 Fälle. Aufklärungsquote 24,88 Prozent.,Anstieg der Fallzahlen beim Betrug um 121 auf 1718 Fälle, Aufklärungsquote 59,78 Prozent., 1399 Fälle von Körperverletzungen, Steigerung um 44 Fälle, Aufklärungsquote 92,14 Prozent,Steigerung der Gewaltkriminalität auf 381 Delikte (plus zehn). Aufklärungsquote: 84,51 Prozent. , Straßenkriminalität sank um 384 Fälle auf 3076 Fälle. Aufklärungsquote 17,98 Prozent, 5717 Tatverdächtige wurden ermittelt. Davon sind 1274 Tatverdächtige unter 21 Jahre. ...

Trotz Pandemie seien auch die Fälle von häuslicher Gewalt gesunken, sagte Kriminaloberrätin Janine Yeboah mit Verweis auf Vergleichszahlen zum Vorjahr. Zugenommen hätten dagegen Betrugsdelikte im Internet.

Und auch im Bereich der „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ habe man einen Anstieg um 151 Fälle auf 413 Delikte registriert. Bei den Tätern handele es sich oft um Jugendliche, die pornografische Bilder aus dem Internet auf ihre Computer herunterluden. Oft fehle das Bewusstsein, damit eine Straftat begangen zu haben. „Diese Delikte werden aber genau verfolgt“, so Yeboah „auch, weil sie oft mit Mobbing einhergehen. Das ist kein Kavaliersdelikt.“

Dem gestiegen Diebstahl von E-Bikes und Pedelecs will die Polizei in diesem Jahr mit mehr Prävention begegnen. Denn gerade hochwertige Fahrräder seien oft nicht gut gesichert.