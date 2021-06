Sieben Kommunen mit Inzidenz von Null

Der Inzidenzwert sinkt weiter. Das Infektionsgeschehen in den Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf ist aber sehr unterschiedlich.

Impfen ist der beste Schutz gegen das Coronavirus. Derzeit sind im Impfzentrum in Ennigerloh freie Termine buchbar.

Drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus und fünf Gesundmeldungen meldet der Kreis Warendorf am Dienstag (29. Juni). Damit sinkt die Zahl akut Infizierten auf 26 (Montag: 28). Die Gesamtzahl der Infektionen seit März vergangenen Jahres steigt auf 11 713. Das Virus überwunden haben 11 437 Menschen. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 liegt unverändert bei 250. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 5,0 (Montag: 5,4). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden zwei Patienten stationär behandelt, einer intensivmedizinisch. Die Fallzahlen:

Ahlen: 9 aktive Fälle, 85 Tote, Inzidenz 7,6

Beckum: 3/31/0

Beelen: 0/1/0

Drensteinfurt: 0/5/0

Ennigerloh: 3/13/15,1

Everswinkel: 0/1/0

Oelde: 0/25/0

Ostbevern: 1/4/9,1

Sassenberg: 2/7/0

Sendenhorst: 2/11/15,2

Telgte: 0/21/0

Wadersloh: 4/28/15,8

Warendorf: 2 /18/5,4.