Sieben-Tage-Inzidenz bei 846,0

294 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 369 Gesundmeldungen verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Dienstag (3. Mai). Somit gelten nun 2536 Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 2611). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 57 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis, liegt bei 846,0 (Vortag: 893,2). Die Fallzahlen in den jeweiligen Städten und Kommunen:

Ahlen: 409 aktive Fälle, 103 Tote, Inzidenz: 742,9

Beckum: 319/44/712,4

Beelen: 55/2/801,3

Drensteinf.: 174/5/1016,7

Ennigerl.: 227/25/1114,9

Everswinkel: 85/3/832,2

Oelde: 263/33/834,1

Ostbevern: 77/5/620,7

Sassenberg: 105/14/661,3

Sendenh.: 166/13/1219,1

Telgte: 249/28/1154,2

Wadersloh: 104/31/900,0

Warendorf: 303/33/753,2