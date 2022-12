Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 119 an. Die weiteren Zahlen:

Am Freitag (2. Dezember) meldete das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf 480 aktive Coronafälle (Vortag: 404). Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt 129 356 (Vortag: 129 237). Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 119 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 259,5. Die Zahl der in Zusammenhang mit Corona Verstorbenen ist mit 381 gleich geblieben. Die aktuellen Fallzahlen der Kommunen:

Ahlen: 136 aktive Fälle, 109 Tote, Inzidenz: 395,2

Beckum: 62/52/305,7

Beelen: 15/2/441,5

Drensteinf.: 23/7/231,7

Ennigerl.: 39/31/301,7

Everswinkel: 4/3/72,8

Oelde: 39/38/154,5

Ostbevern: 15/6/170,9

Sassenberg: 24/15/197,0

Sendenh.: 26/14/338,6

Telgte: 34/30/241,9

Wadersloh: 16/34/151,3

Warendorf: 47/38/185,6