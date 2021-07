Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 3,6

Das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf meldet am Dienstag vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus und drei Gesundmeldungen. 22 Menschen im Kreis gelten als akut infiziert. Seit Beginn der Pandemie wurde bei 11 732 Patienten im Kreis Warendorf das Coronavirus nachgewiesen. 11 460 Menschen gelten als gesundet. Insgesamt 250 Todesfälle wurden in Verbindung mit Covid-19 im Kreis Warendorf gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 3,6 (Montag: 2,9). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit zwei Patienten stationär behandelt. Die Fallzahlen:

Ahlen: 3 aktive Fälle, 85 Tote, Inzidenz 0

Beckum: 1/31/2,7

Beelen: 0/1/0

Drensteinfurt: 1/5/6,4

Ennigerloh: 3/13/0

Everswinkel: 0/1/0

Oelde: 5/25/13,7

Ostbevern: 0/4/0

Sassenberg: 0/7/0

Sendenhorst: 2/11/7,6

Telgte: 2/21/10

Wadersloh: 0/28/0

Warendorf: 5/18/2,7