Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 183 an. Die weiteren Zahlen

Am Freitag (11. November) meldete das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf 625 aktive Coronafälle (Vortag: 4492). Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt 127 064 (Vortag: 126 881). Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 183 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 403,7 (Vortag: 464,6). Die Zahl der gesundeten Personen beträgt 126 061. In stationärer Behandlung befinden sich 60 Corona-Patienten, davon vier auf der Intensivstation. Die Fallzahlen der Kommunen:

Ahlen: 158 aktive Fälle, 109 Tote, Inzidenz: 437,0

Beckum: 73/52/384,9

Beelen: 5/2/196,2

Drensteinf.: 46/7/495,5

Ennigerl.: 50/31/434,7

Everswinkel: 25/3/384,9

Oelde: 57/37/432,5

Ostbevern: 23/6/386,8

Sassenberg: 29/15/386,9

Sendenh.: 40/14/519,2

Telgte: 40/30/362,9

Wadersloh: 20/34/262,8

Warendorf: 59/38/376,6