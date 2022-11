Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 0 an.

Am Mittwoch (2. November) meldete das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf 264 aktive Coronafälle (Montag: 428). Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt 125 214 (Montag: 124 822). Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 0 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 484,1 (Freitag: 703,9). In stationärer Behandlung befinden sich 78 Patienten (Montag 77), davon sechs auf der Intensivastion, von denen einer beatmet wird. Die Zahl der gesundeten Personen beträgt 124 574. Die Fallzahlen der jeweiligen Kommunen:

Ahlen: 37 aktive Fälle, 109 Tote, Inzidenz: 438,9

Beckum: 58/51/477,7

Beelen: 14/2/490,6

Drensteinf.: 9/7/508,4

Ennigerl.: 20/31/521,6

Everswinkel: 6/3/239,3

Oelde: 30/36/384,4

Ostbevern: 3/6/503,8

Sassenberg: 19/15/372,8

Sendenh.: 10/14/541,8

Telgte: 17/30/751,0

Wadersloh: 5/34/286,7

Warendorf: 36/38/605,3