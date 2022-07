Befanden sich am Mittwoch noch 53 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, so waren es am Donnerstag 39. Die weiteren Zahlen:

Einen weiteren leichten Anstieg der Zahlen der akut mit dem Corona-Virus infizierten Personen meldet der Kreis Warendorf am Donnerstagmittag: Demnach waren es 884 Personen, am Vortag (Mittwoch) waren es noch 700 Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 690,7. Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle liegt bei 102 656, davon meldete das Kreisgesundheitsamt 101 418 Gesundete. Unverändert blieb die Zahl derjenigen, die in Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstarben: 354. Befanden sich am Mittwoch noch 53 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, so waren es am Donnerstag 39. Die Fallzahlen in den jeweiligen Städten und Gemeinden:

Ahlen: 174 aktive Fälle, 106 Tote, Inzidenz: 742,9

Beckum: 145/45/723,3

Beelen: 21/2/752,2

Drensteinf.: 59/7/759,3

Ennigerl.: 72/26/772,2

Everswinkel: 21/3/457,7

Oelde: 81/34/648,7

Ostbevern: 21/6/458,8

Sassenberg: 51/15/752,7

Sendenh.: 43/13/767,6

Telgte: 61/29/751,0

Wadersloh: 19/31/398,2

Warendorf: 116/36/680,6