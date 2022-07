Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 754,8

Insgesamt 514 mit dem Corona-Virus Neuinfizierte meldet das Kreisgesundheitsamt am Dienstagmorgen. Das bedeutet zugleich einen Anstieg der aktuell Infizierten auf 677 Personen (Vortrag: 428). Die Zahl der bisher bestätigten Fälle liegt bei 101 900. Gesund gemeldet wurden 100 869 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 754,8 (Vortag: 782,2). 53 Personen mit Corona befanden sich am Dienstag in stationärer Behandlung. Die Fallzahlen in den jeweiligen Städten und Gemeinden:

Ahlen: 149 aktive Fälle, 106 Tote, Inzidenz: 752,4

Beckum: 108/45/805,2

Beelen: 25/2/1013,9

Drensteinf.: 29/7/836,6

Ennigerl.: 48/26/981,9

Everswinkel: 16/3/509,7

Oelde: 76/34/775,8

Ostbevern: 13/6/548,8

Sassenberg: 38/15/787,9

Sendenh.: 36/13/775,1

Telgte: 47/29/766,1

Wadersloh: 19/31/525,6

Warendorf: 73/35/672,5