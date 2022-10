Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 324 an. Die weiteren Zahlen:

Nach weiterhin steigenden Zahlen ist das Tragen einer FFP2-Maske an vielen Orten wieder Pflicht.

Am Donnerstag (27. Oktober) meldete das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf 856 aktive Coronafälle (Dienstag: 795). Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt 124 195 (Vortag: 123 871). Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 324 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 757 (Vortag: 808,9). In stationärer Behandlung befinden sich 80 Patienten (Vortag 90), davon sieben auf der Intensivastion, von denen zwei beatmet werden. Die Zahl der gesundeten Personen beträgt 122 963. Die Fallzahlen der jeweiligen Kommunen:

Ahlen: 143 aktive Fälle, 108 Tote, Inzidenz: 746,7

Beckum: 115/51/739,7

Beelen: 15/2/752,2

Drensteinf.: 47/7/894,5

Ennigerl.: 79/31/848,9

Everswinkel: 16/3/426,5

Oelde: 106/36/823,8

Ostbevern: 30/6/647,7

Sassenberg: 31/15/738,7

Sendenh.: 64/14/970,7

Telgte: 76/30/942,5

Wadersloh: 14/34/294,7

Warendorf: 120/38/737,1