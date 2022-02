Mehr als 500 Menschen nahmen am Samstag an der Mahnwache für den Frieden in Ahlen statt. Auch Landrat Dr. Olaf Gericke bezeichnete Putin dabei als Kriegsverbrecher.

Der Kreis Warendorf zeigt sich solidarisch: An mehreren Orten gibt es seit Tagen Mahnwachen und Friedensgebete für die Opfer des Kriegs in der Ukraine. Mehr als 500 Besuchern sind allein am Samstagvormittag auf dem Marienplatz in Ahlen dabei, wo mehrere Redner auf die aktuelle Lage eingehen.

„Diesen Krieg haben wir uns vor einer Woche nicht vorstellen können und wollen“, betont die Journalistin Maria

In Europa sprechen wieder die Waffen

, die den Ahlener Protest gegen die evident völkerrechtswidrigen Kriegshandlungen des russischen Militärs gemeinsam mit Frederik Werning organisiert hat. „In Europa sprechen wieder die Waffen“, stellt Kessing unumwunden fest. Eine Aussage ihres 93-jährigen Vaters lässt den Zuhörern das Blut in den Adern gefrieren: „So fing es bei Hitler auch an.“ Putin sei eine „Reinkarnation von Hitler“, formuliert Kessing drastisch und unumwunden. Worte, die gespenstische Stille auslösen. „Wir setzen uns hier und heute für den Frieden ein“, unterstreicht die Journalistin und betont ausdrücklich den Aspekt der Solidarität mit den Ukrainern, aber auch mit den Menschen in Russland die gegen Putin auf die Straße gehen.

Überfall erschüttert die freie Welt

Deutlich Worte finden auch die beiden Redner, die auf dem Marienplatz sprechen. „Waffengewalt vergrößert Leid und Unrecht nur noch mehr“, so der evangelische Pfarrer Markus Möhl. Der russische Präsident habe die internationale Ordnung seit dem friedlichen Ende des Kalten Krieges zerstört. Er zitiert einen jahrtausendealten Psalm, der in Friedenszeiten unauffällig sei: „Suche den Frieden und jage ihm nach!“ Er wolle, dass alle Kinder dieser Welt in Frieden aufwachsen könnten. „Darum lasst uns alle an allen Orten und mit allem, was uns möglich ist, für Frieden und Gerechtigkeit eintreten“, fasst Möhl unter zustimmenden Applaus zusammen.

„ »Wir brauchen wieder eine Willkommenskultur.« “ Dr. Ludger Kaulig

Worte, denen sich sein katholischer Kollege Dr. Ludger Kaulig anschließt. „Was sind wir bereit für unsere Werte zu zahlen?“ fragt der katholische Stadtpfarrer mit Blick auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als elementare Grundsätze einer freiheitlich-demokratischen Staatsordnung. Kaulig lenkt den Blick dabei auch auf zu erwartende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, auf deren Aufnahme sich auch Ahlen vorbereiten müsse. „Wir brauchen wieder eine Willkommenskultur“, betont er.

Das Kreishaus in Warendorf erstrahlt indes seit Freitag rund um den Haupteingang in den blau-gelben Landesfarben der Ukraine. „Der Überfall des russischen Präsidenten Putin auf die Ukraine erschüttert die freie Welt und alle Demokraten. Der Krieg Putins bedroht und tötet Menschen in der Ukraine, ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und zerstört den Frieden in Europa. Putin ist ein Kriegsverbrecher“, so Landrat Dr. Olaf Gericke.