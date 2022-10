Solidarität und Innovation

Der Etatentwurf sieht Investitionen unter anderem in Kultur, Klimaschutz, Velorouten und Bevölkerungsschutz vor.

Es sind Krisenzeiten – aber es gibt auch Grund zur Hoffnung: „Die Geburtenrate im Kreis Warendorf stieg im vergangenen Jahr um 7,9 Prozent. Das ist ein Spitzenwert in NRW“, machte Landrat Dr. Olaf Gericke deutlich, als er am Freitag dem Kreistag den Haushaltsplan für das Jahr 2023 vorstellte. Und die Zahlen zeigten, dass der Kreis in den Bereichen Demografie, Arbeitsmarkt, Innovation sowie Wohlstand und soziale Lage stabil aufgestellt sei.

Etat umfasst 49 Millionen Euro mehr als der vorherige

Folgende Daten präsentierte der Landrat für den Etat, der 49 Millionen Euro mehr als der vorherige umfassen und ein Volumen von 530 Millionen Euro haben wird. Dimensionen, die Gericke mit den größten Herausforderungen erklärte, die seit Bestehen der Bundesrepublik bewältigt werden müssen: Ukraine-Krieg, Pandemie und Klimawandel.

Folgen von Ukraine-Krieg, Pandemie und Klimawandel

Über eine halbe Milliarde Euro setze der Kreis Warendorf für Sozialleistungen, Umwelt- und Klimaschutz, Verkehr und Infrastruktur, Kinderbetreuung, Gesundheit und vieles mehr ein. Mehr als die Hälfte davon (56,1 Prozent) komme den Menschen als Transferleistungen wie Grundsicherung für Arbeitssuchende oder im Alter, Hilfe zum Lebensunterhalt, Eingliederung oder zur Pflege zu Gute.

31,8 Millionen Euro allein für das Jobcenter

Allein 31,8 Millionen Euro gehen ins Budget des Jobcenters – vor allem für die Grundsicherung arbeitsuchender Menschen. „Das sind 7,5 Millionen mehr als im Vorjahr, was vor allem auf die hohe Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zurückzuführen ist.“ Allerdings beinhaltet diese Zahl auch 1000 Bedarfsgemeinschaften von Flüchtlingen, die nicht aus der Ukraine kommen und für die die 100-prozentige Kostenerstattung durch den Bund seit 2022 gestrichen wurde.

Schwierige Finanzlage der Kommunen erfordert innovative Maßnahmen

„Die besonders schwierige Finanzlage unserer Kommunen erfordert innovative Maßnahmen“, so Gericke. Denn ohne den beabsichtigten Einsatz von knapp vier Millionen Euro aus dem Eigenkapital des Kreises hätte der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage auf 31,6 Prozent erhöht werden werden müssen. Durch den Rückgriff auf die Rücklage reiche nun aber ein Hebesatz von 30,8 Prozent. Dennoch müssen die Kommunen 148,65 Millionen Euro mehr an das Kreishaus überweisen als im Vorjahr. Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage liegt bei 20,0 Prozent und damit leicht unter dem Niveau von 2022. Der Zahlbetrag erhöht sich aber auch um zwei Millionen auf knapp 52 Millionen Euro.

Rückgriff auf die Rücklage

Trotz angespannter Haushaltslage will der Kreis Warendorf weiterhin Schulden abbauen. So soll der Schuldenstand in 2023 auf 3,8 Millionen Euro abgesenkt werden. Der Etat weist 1073,5 Planstellen aus. Dazu gehören 44,5 neue Stellen, von denen 30,5 Stellen voll oder teilweise refinanziert sind. 14 Stellen sind nicht refinanziert. 3,5 Stellen werden eingespart.

Weiterer Schuldenabbau trotz angespannter Haushaltslage

Zu den Schwerpunkten für 2023 zählte der Landrat Investitionen in den Bevölkerungsschutz. So sei ein Zentrum für Bevölkerungsschutz geplant. Hart ins Gericht ging Gericke mit dem neuen Bürgergeld. Aus seiner Sicht verletzt es das Prinzip des Forderns und Förderns. Der vorliegende Entwurf schwäche die Motivation eine Arbeit aufzunehmen, ärgerte sich Gericke. „Wir haben nicht zehn Jahre eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt erreicht, um jetzt mit dem Jobcenter zur Auszahlstelle zu werden.“