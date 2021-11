SPD fordert Ausweitung des Impfangebotes im Kreis Warendorf

Die SPD-Fraktion fordert die Ausweitung der Öffnungszeiten im Impfzentrum und darüber hinaus, die Schaffung von mehr dezentralen Impfmöglichkeiten in den Städten und Gemeinden des Kreises

„Wir müssen jetzt gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, die Impfangebote zu erhöhen. Daher fordern wir den Landrat auf, zu prüfen, ob die Öffnungszeiten des Impfzentrums in Ennigerloh erweitert werden können. Auch sollten die Kapazitäten der mobilen Teams und der dezentralen Angebote in den Städten und Gemeinden erhöht werden“, schlägt der SPD-Fraktionsvorsitzende Dennis Kocker vor. Nach Ansicht der SPD sollte in einem ersten Schritt das Impfzentrum neben dem Samstag auch an allen Sonntagen geöffnet werden. Die Lage habe sich in den letzten Tagen auch im Kreis Warendorf dramatisch verschlechtert. Der Kreis liege mit den Zahlen der Neuinfektionen leider wiederholt an der Spitze des Münsterlandes.

„Die Wiedereröffnung des Impfzentrums auf eigene Kosten durch den Kreis war richtig. Leider ist das jetzige Angebot nur ein Tropfen auf den heißen Stein und wir müssen dringend nachbessern und können nicht darauf warten, dass Land oder Bund eine Antwort auf die Kostenübernahme geben“, so Kocker.

Die Genossen weisen zudem darauf hin, dass die niedergelassenen Ärzte in vielen Teilen des Kreises bereits am Rande ihrer Möglichkeiten stehen und diese jetzt nicht allein gelassen werden dürfen, sondern durch die Politik Unterstützung erhalten müssen. Die SPD-Fraktion schließt sich zudem der Empfehlung von RKI-Chef Wieler an und fordert, dass die Menschen auch in den Apotheken die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen. „Es kann doch nicht sein, dass sich bereits damals die Menschen in anderen Ländern bei IKEA impfen lassen können und wir lassen sogar das Knowhow unseres medizinischen Personals ungenutzt auf der Straße liegen.“ Die SPD fordert daher den Landrat auf, sich bei der Landes- und Bundesregierung dafür einzusetzen, die Anzahl derjenigen, die impfen können und wollen zu erweitern. „Jeder von uns muss jetzt seine gesamten Kontakte und Möglichkeiten dafür einsetzen, die vierte Welle möglichst schnell zu brechen“, appelliert Kocker.