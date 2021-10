SPD kürt Werning und Pomberg

Ralf Pomberg (2.v.l.) aus Beelen und Frederik Werning (2.v.r.) aus Ahlen gehen für die SPD in den Landtagswahlkampf. Pomberg tritt im Nordkreis an, Werning im Südkreis. Zu den ersten Gratulanten nach der Wahl zählten die Vorstandsmitglieder Christiane Seitz-Dahlkamp und der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Dennis Kocker. Er vertrat den Kreisvorsitzenden Bernhard Daldrup, der zeitgleich an den Koalitionsverhandlungen in Berlin beteiligt war.

Foto: Beate Kopmann