Spenden aus städtischem Haushalt unzulässig

Nach der Flutkatastrophe laufen in den betroffenen Regionen in Westdeutschland die Aufräumarbeiten. Foto: Thomas Banneyer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

„Ich hätte mir eine andere Bewertung gewünscht“, reagiert Ahlens Bürgermeister und Sprecher der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Warendorf, Dr. Alexander Berger, auf eine kommunalrechtliche Stellungnahme der Bezirksregierung Münster. Mehrere Kommunen aus dem Kreis Warendorf hatten im Angesicht der verheerenden Bilder aus dem Hochwasser-Katastrophengebiet im Westen Deutschlands spontan überlegt, schnelle finanzielle Unterstützung zu leisten und einen Euro pro Einwohnerin oder Einwohner zu spenden.

Die Bezirksregierung hält eine Spende aus eigenen Haushaltsmitteln allerdings aus kommunalaufsichtlicher Sicht für unzulässig. Eine Kommune dürfe ihre Haushaltsmittel nur für die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft einsetzen, heißt es in der Stellungnahme. Dies schließe eine Spende für Zwecke außerhalb des eigenen Wirkungskreises grundsätzlich aus. Die Bezirksregierung Detmold habe gegenüber einer Kommune im dortigen Regierungsbezirk in der vergangenen Woche in einem vergleichbaren Fall eine gleichlautende Einschätzung abgegeben.

Andere Möglichkeiten nutzen

Der Wunsch, den Opfern des Hochwasser in dieser außergewöhnlichen Situation Unterstützung zukommen zu lassen und ein Zeichen der Solidarität zu setzen, sei sehr verständlich, fährt die Bezirksregierung fort: „Hier bieten sich zum Beispiel die Möglichkeiten an, durch personelle und sachliche Mittel zu unterstützen, indem etwa benötigte Einsatzkräfte oder Fahrzeuge und Gerätschaften für Einsätze in den betroffenen Regionen bereitgestellt werden.“

Die Konferenz der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Warendorf hatte am vorletzten Wochenende einen Aufruf für private Spenden zugunsten der „Aktion Lichtblicke e.V.“ gestartet. Zusätzlich hatten einige Städte und Gemeinden überlegt, aus den kommunalen Haushalten pro Einwohnerin und Einwohner einen Euro Fluthilfe zur Verfügung zu stellen.