Spielhalle mit Schusswaffe überfallen

Zu Fuß geflüchtet: Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Montag eine Spielhalle in Beckum überfallen. Er hatte eine Schusswaffe und forderte die Tageeinnahmen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (6.9.) ist eine Spielhalle in Beckum überfallen worden. Gegen 0.03 Uhr betrat eine männliche Person die Spielhalle an der Wilhelmstraße. Er forderte mit vorgehaltener Schusswaffe die Tageseinnahmen, heißt es in einer Meldung der Polizei Warendorf.

Im Anschluss entfernte sich der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung

Die Person wird beschrieben als männlich, ca. 30 Jahre, sehr schlank, Mitteleuropäer, helle Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem möglichen Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, unter der der Telefonnummer 02521-911-0 oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.