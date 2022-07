Sprung über die 1000er-Marke

Sprunghaft angestiegen sind im Kreis Warendorf die aktiven Fälle der aktuell mit Corona infizierten Personen: Der Kreis meldet 1312 Menschen. Am Vortag waren es 995. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt der Kreis am Donnerstagmittag mit 1081,8 an. Die Zahl der Neuinfizierten liegt bei 675 Personen. In stationärer Behandlung befinden sich 36 Patienten (Vortag: 41). Drei Personen befinden sich auf der Intensivstation. Die Fallzahlen in den jeweiligen Städten und Gemeinden:

Ahlen: 293 aktive Fälle, 106 Tote, Inzidenz: 1261,5

Beckum: 235/45/1321,1

Beelen: 30/2/948,5

Drensteinf.: 76/7/1299,9

Ennigerl.: 104/26/1191,6

Everswinkel: 35/3/717,8

Oelde: 137/34/875,3

Ostbevern: 20/6/521,8

Sassenberg: 48/15/802,0

Sendenh.: 78/13/1369.6

Telgte: 83/29/987,9

Wadersloh: 41/31/1035,4

Warendorf: 132/34/957,7