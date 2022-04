Starker Rückgang der Infizierten

5679 aktive Coronavirus-Fälle – das ist der aktuelle Stand am Freitag (1. April) im Kreis Warendorf. Das sind 937 weniger als noch am Tag davor. Darüber hinaus ist eine weitere Person aus dem Kreis Warendorf verstorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Es handelt sich um einen 58-jährigen Mann aus Beelen, der in einem Krankenhaus verstarb. Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 Verstorbenen auf 336. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 1647,3 (Vortag: 1893,5). Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 987 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1588,3

Beckum: 672/43/

1329,3

Beelen: 221/1/2616,5

Drensteinf.: 350/5/1788,9

Ennigerl.: 377/25/1656,9

Eversw. 242/3/1716,4

Oelde: 531/32/1585,8

Ostbevern: 258/5/1835,2

Sassenb.: 325/13/1892,4

Sendenh.: 333/12/1926,4

Telgte: 404/28/1597,7

Wadersl.: 218/31/1401,7

Warend.: 761/32/1697,5