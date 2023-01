Statt Erdgas setzt Beckum auf Nahwärme 

Am Ortsrand von Vellern befinden sich derzeit noch landwirtschaftlich genutzte Felder. Auf einer rund 1,8 Hektar großen Fläche soll in Zukunft ein besonderes Baugebiet entstehen. Die Energieversorgung Beckum (evb) wird die Häuser mit einem kalten Nahwärmenetz versorgen, ohne eine einzige Gasleitung. In Zeiten wie diesen sicher eine willkommene Alternative, nicht nur von der Versorgungssicherheit her.

Hier soll kalte Nahwärme mit Erdkollektoren zur nachhaltigen Versorgung der Wohneinheiten eingesetzt werden. 2022 wurden Probebohrungen gemacht, die aktuell noch ausgewertet werden. Nach Auskunft der Stadt ist das Planungsverfahren für das Baugebiet abgeschlossen. Das Projekt Wohngebiet „Kirchfeld“ erhält eine Förderung von bis zu 40 Prozent. Bevor die Stadt Beckum in die Vermarktung geht, wird noch das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie abgewartet. Das sagte Stadtsprecherin Pia Stricker auf Nachfrage. Die Studie wird derzeit erstellt vom Ingenieurbüro iNeG IngenieurNetwerk Energie eG und bis zu 60 Prozent gefördert. Damit sich das Projekt lohnt, ist es wichtig, dass möglichst viele Gebäude an dieses kalte Nahwärmenetz angeschlossen werden.

Wie kalte Nahwärme die Wohnungen versorgt

Und so funktioniert das Konzept des kalten Nahwärmenetzes: Üblicherweise wird Wasser mit 90 Grad Celsius als Transportmedium zum Heizen genutzt. Um dieses Wasser aufzuwärmen werden fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl oder Erdgas verwendet. Das hat trotz guter Dämmung erhebliche Energieverluste zur Folge. Beim Betrieb eines kalten Nahwärmenetzes, wie dann künftig in Vellern geplant, wird dagegen eine frostbeständige Sole verwendet, die durch Erdwärme auf eine konstante Temperatur gebracht wird. Die Wärme wird der Sole daraufhin mit einer Wärmepumpe entzogen, die diese verdichtet und weiter erwärmt. Dazu wird nur Energie benötigt, um die Wärmepumpe zu betreiben.

Das bedeutet: mit der Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energien liefert die kalte Nahwärme somit eine emissionsfreie Wärme- und Kältelieferung. Andersherum, kann die Sole an sehr warmen Tagen die Wärme aus dem Gebäude entziehen und für eine zukünftige Nutzung speichern.

„ So kann es gehen. “ Bürgermeister Michael Gerdhenrich

Das geplante kalte Nahwärmenetz in Vellern geht, so die Stadt Beckum, deutlich über die Anforderungen des Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden hinaus und kann als nachhaltiges Pilotprojekt für zukünftige neue Wohn- und Gewerbegebiete in Beckum dienen. „So kann es gehen“, betonte jüngst auch Bürgermeister Michael Gerdhenrich in seinem Grußwort zum neuen Jahr.

30 Bauplätze

Sobald die Machbarkeitsstudie vorliegt und die Ergebnisse der Probebohrungen ausgewertet sind, wird die Stadt Beckum in diesem Jahr in die Vermarktung der Grundstücke gehen, kündigte Pia Stricker auf Nachfrage an. Es geht um insgesamt 30 Bauplätze der Größenordnung 220 Quadratmeter und 535 Quadratmeter. Vorgesehen sind maximal zweigeschossige Gebäude. Das Gebiet „Kirchfeld“ wird über die Höckelmerstraße erschlossen und auch eine entsprechende Fuß- und Radwegeverbindung ist geplant. Darüber hinaus soll ein Regenrückhaltebecken für den anfallenden Niederschlag errichtet werden.