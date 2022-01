Straßenglätte führt zu Unfall in Lette

In der Nacht zu Samstag gab es teils überfrierende Nässe. Und einen Verletzten.

Wegen Straßenglätte gab es Samstag einen Verkehrsunfall mit einem Verletzten in Oelde-Lette auf der Kreisstraße 8. Laut Mitteilung der Polizei verlor ein 21-jähriger Fahrer aus Ennigerloh im Verlauf einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Fahrzeug wurde auf 5000 Euro geschätzt.