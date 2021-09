Solarenergie wird in Haushaltsstromkreis eingespeist

Lena Herzog von der Stadt Beckum sowie Evelyn Alisa Hillebrand und Ulrich Honigmund von der Verbraucherzentrale (v.l.) werben an einem Modellhaus für selbsterzeugtem Strom.

„Steck die Sonne rein – Einfach selbst Strom erzeugen“ heißt ein Slogan der Verbraucherzentrale (VZ) NRW. Macht das Sinn und wie geht das, wenn man kein eigenes Dach hat? Es geht, wie die VZ am Dienstag in der Beckumer Fußgängerzone an ihrem Stand zeigte.