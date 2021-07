Supermarktkasse statt Biertheke

Das Gastgewerbe sucht händeringend Personal. Warum die Lage so schwierig ist, darüber sind Gewerkschafter und Gastronomen zerstritten. Aber in einem Punkt sind sie sich einig.

Kaum eine Branche hat so stark unter Corona gelitten wie die Gastronomie. Dank niedriger Infektionszahlen haben viele Restaurants wieder geöffnet. Doch längst nicht alle können Gäste empfangen. Denn der Branche fehlt Personal. In der Pandemie sind viele abgewandert und arbeiten jetzt an der Supermarktkasse statt an der Biertheke.