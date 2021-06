Tagestouristen in den Kreis holen

Rückblende: Durch den Corona-Ausbruch bei Tönnies vor genau einem Jahr hatte der Tourismus im Kreis Warendorf (und im benachbarten Kreis Gütersloh) mächtig gelitten. Um das Image des Kreises als Urlaubsregion wieder aufzupolieren, soll jetzt eine Marketingkampagne helfen. Bei der Vorstellung dieser Aktion im Umweltausschuss gab es aber alles andere als Vorschuss-Lorbeeren für die beauftragte Living-Concept-Agentur in Münster.

Denn überzeugend waren die Konzepte, die Anke Haverkamp und Rebecca Arnold präsentierten, für viele Politiker nicht. „Mal eben in den Kreis Warendorf – Warum eigentlich nicht?“ lautet der Arbeitstitel, unter dem die Agentur vor allem Tagestouristen und Kurzurlauber in die Region holen will. Die Touristen können dann reiten, wandern, radfahren oder die Kultur entdecken. Konkrete Vorschläge für jede der 13 kreisangehörigen Kommunen gibt es bereits. Aber der Slogan „Einfach mal nach Telgte“ oder „Einfach mal nach Beckum“, um dort beispielsweise die „Blaue Lagune“ zu entdecken – diese Ansätze reichten den Politikern nicht. Viele Elemente der Kampagne seien austauschbar und könnten auch in anderen Regionen des Münsterlandes beworben werden, kritisierte Rudolf Luster-Haggeney (CDU). Auch das gewählte Symbol des Rucksacks erinnere zu sehr an die „Picknick-Initiative“ für das Münsterland.

Dass die PR-Verantwortlichen vor allem die „moderne junge Mitte“ ansprechen wollen, war ein weiterer Kritikpunkt. Denn niemand konnte sich ein Bild davon machen, welche Zielgruppe damit konkret gemeint ist.

Der Werbeagentur aus Münster bleibt nicht viel Zeit, um weiter nachzubessern. Denn eigentlich soll die 150 000 Euro teure Marketingkampagne von Juli bis November laufen – schwerpunktmäßig online.

Der Zeitpunkt für die geplante Kampagne wäre auf jeden Fall günstig. Denn aktuell boomt der Tagestourismus. „Wir verschicken jede Woche Hunderte von Prospekten“, sagte Planungsamtsleiter Martin Terwey. Viele Touristen kämen nach wie vor aus dem Ruhrgebiet oder den Nachbarkreisen. „Das Interesse innerhalb des Münsterlandes wird größer“, stellte Terwey fest. Dabei seien insbesondere Fluss-Radwege stark nachgefragt. Aber auch innerhalb des Kreises sehen die Verantwortlichen weiteres Potenzial – und hoffen, dass sich beispielsweise die Everswinkeler mal auf den Weg nach Ahlen oder Liesborn machen. Denn auch im eigenen Kreis gebe es für viele noch Neues zu entdecken.