Tausende Energieverträge gekündigt

„Zwischen Pandemiefolgen und Energiepreis-Krise“ war der Titel des Jahresberichts der Verbraucherzentrale in Ahlen. „Wir konnten auch über die Pandemiezeit hinweg unserer Aufgabe dank verbesserter Ausstattung nachkommen“, sagte Judith Spittler, Leiterin der Beratungsstelle, die für den gesamten Kreis Warendorf zuständig ist. So konnte das Team aus Spittler, Daniela Kreikmann und Energieberater Hubertus Pieper seine Beratungszahlen nicht nur halten, sondern sogar noch steigern.

„Zwar hatten wir fast keine Großveranstaltungen doch durch die Online- und Telefonberatung war diese Steigerung möglich“, ergänzt Hubertus Pieper. Denn Pandemie hin, Corona her – Wellen von betrügerischen Paket-SMS, gefälschte und ungerechtfertigte Inkassoforderungen und tausende von gekündigten Gas- und Energieverträgen sorgten für viel Arbeit. Auch nicht gerechtfertigte Kontoentgelte taten ein übriges. So zeugt die Zahl von 4386 Anliegen im Kreis Warendorf von der Bedeutung der Verbraucherschützer.

„Mach dein Passwort stark“ war eine Aktion, die gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde zur Abwehr von Cyberkriminalität durchgeführt wurde.

„Schweigen ist Zustimmung“ – so sind fast alle Banken und Sparkassen lange verfahren, wenn sie Preiserhöhungen in den Geschäftsbedingungen ankündigten. Diese Praxis hat der Bundesgerichtshof gekippt: Es reiche nicht aus, das Schweigen als Zustimmung auszulegen. Nur über ein höheres Kontoführungsentgelt zu informieren und einfach das Kleingedruckte zu ändern, wenn die Angeschriebenen nicht explizit widersprechen, benachteiligte die Kundschaft. Entsprechende Klauseln sind unwirksam, Millionen Bankkunden forderten die unrechtmäßigen Entgelte zurück. Die Verbraucherzentrale riet, Rückerstattungsansprüche zu prüfen und geltend zu machen. Dabei halfen eine Reihe von Beispielen mit unzulässigen Klauseln sowie ein Musterbrief. Viel Beratungsbedarf entstand, weil Banken angepasste Geschäftsbedingungen, denen aktiv zugestimmt werden musste, mit versteckten Gebührenerhöhungen verknüpften.

„Mit Solarstrom könnte fast die Hälfte des Strombedarfs in NRW gedeckt werden“, sagt Hubertus Pieper. Vorausgesetzt, die Menschen hierzulande entdecken in der Kampagne „Solarstrom@home“ die eigenen Möglichkeiten, Sonnenkraftwerke ans Netz zu bringen. Einfach ein Stecker-Solargerät am Balkon installieren, erläutert Pieper und gibt alles Wissenswerte rund um die hauseigene Stromerzeugung und -nutzung weiter. Wie ein Stecker-Solargerät Strom direkt vom Balkon in die Steckdose bringt, welche Fördermittel es gibt – sowie über Wissenswertes zu „Solarstrom@home“ informierte der Energieberater.