Telgte hat höchste Inzidenz im Kreis

112 Neuinfektionen und 41 Gesundmeldungen meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag. Akut mit dem Coronavirus infiziert sind 739 Menschen – 71 mehr als am Vortag. In den Krankenhäusern werden 23 infizierte Patienten behandelt, davon sechs intensivmedizinisch, drei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 172,7 (Vortag: 169,8). Die Fallzahlen in den Kommunen:

Ahlen: 106 aktive Fälle, 89 Tote, Inzidenz 129,2

Beckum: 78/32/152,9

Beelen: 18/1/196,2

Drensteinfurt: 34/5/141,6

Ennigerloh: 31/15/117,6

Everswinkel: 14/2/62,4

Oelde: 58/25/123,6

Ostbevern: 42/4/242,9

Sassenberg: 75/11/309,5

Sendenhorst: 14/12/30,1

Telgte: 75/21/312,5

Wadersloh: 42/29/215,0

Warendorf: 152/22/242,1