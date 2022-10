Tierheim braucht dringend Spenden

„Bitte spenden Sie für den Erhalt des Tierheims“. Ein großes Schild mit dem Aufruf empfängt die Besucher des Mammuttierheims in Tönnishäuschen am Eingangstor. Christiane Schäfer, Vorsitzende des Tierschutzvereins Ahlen und Umgebung, ist in allergrößter Sorge und Angst vor dem kommenden Winter. Sie hat bereits im Büroraum und in der Küche die Heizung abgestellt. „Wir können uns mit der Kleidung schützen, die Tiere nicht“, sagt sie. Derzeit sind in dem von Marion Herzog geleiteten Tierasyl 28 Hunde und 87 Katzen untergebracht. Das Betreuerteam setzt sich aus neun Hauptamtlichen, einer Aushilfe und einer Auszubildenden zusammen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet