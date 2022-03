Ukrainischer Lkw-Fahrer greift russischen Kollegen an

Der Lkw-Fahrer ist nicht nur Russe – er hatte auch eine russische Flagge in seiner Windschutzscheibe hängen. Das wurde dem Mann zum Verhängnis, als am Donnerstag gegen 13 Uhr mit seinem Laster auf dem Parkplatz Brunsberg an der A 2 in Höhe Beckum stand.

Denn auch ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus der Ukraine parkte gerade dort, sah die russische Fahne und ging auf den Russen zu. Die beiden Männer stritten über den Krieg in der Ukraine, teilt die Polizei mit. Im weiteren Verlauf des Streits habe dann der Ukrainer den Russen geschlagen. Polizisten stellten später fest, dass der ukrainische Fahrer alkoholisiert war. Er hätte bereits am Donnerstag Waren ausliefern müssen. Da der 52-Jährige allerdings absolut fahruntüchtig war, brachten die Beamten eine Radkralle am Vorderreifen der Zugmaschine an. Diese wurde am Freitagmorgen wieder entfernt, so dass der inzwischen ausgenüchterte Ukrainer weiterfahren konnte.