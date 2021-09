Ursula Puke führt Seniorenunion

Viele Mitglieder der Seniorenunion des Kreises Warendorf versammelten sich am Samstagnachmittag im Warendorfer Hotel „Im Engel“, um t einen neuen Vorstand zu wählen. Die Tagesordnung versprach aber noch weitere spannende Momente: NRW Ministerpräsident Karl-Josef Laumann hatte sich zur Versammlung angekündigt.

Der Vorsitzende Karl-Heinz Greiwe eröffnete die Mitgliederversammlung mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn obwohl er von der großen Resonanz der zur Versammlung erschienen Mitglieder, der Unterstützung durch heimische Abgeordnete wie Reinhold Sendker, Henning Rehbaum und Daniel Hagemeier und nicht zuletzt durch das Erscheinen des Ministerpräsidenten Karl-Josef Laumann viel Freude verspürte, musste er schweren Herzens eine große Entscheidung für sich treffen. „Aus gesundheitlichen Gründen, werde ich nicht wieder um das Amt des Vorsitzenden kandidieren“, sagte Greiwe wehmütig.

Bevor der Vorstand zu den Regularien, und damit auch zur Wahl eines neues Vorsitzenden, überging, übernahm Karl-Josef Laumann, NRW Ministerpräsident für Arbeit, Gesundheit und Soziales, das Mikrofon. Er berichtete unter anderem über die Maßnahmen und deren Hintergründe zur Bewältigung der Corona-Pandemie. „Die Pandemie war eine regelrechte Naturkatastrophe. Sie hat uns alle herausgefordert“, so der Landesminister. Weitere Themen, die Laumann in seiner Rede behandelte, waren etwa der Klimaschutz und die anstehende Bundestagswahl. Den Worten Laumanns schloss sich der Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum, CDU-Bundestagskandidat im Kreis Warendorf, an und lobte den Einsatz der Mitglieder für die Partei.

Schließlich übernahm Reinhold Sendker, Noch-Mitglied des Bundestags, als Wahlleiter den nächsten Tagesordnungspunkt: die Wahl des neuen Vorstands. Nicht aber, ohne sich bei dem scheidenden Vorsitzenden zu bedanken. „Du hast tolle Arbeit geleistet. Wir sind stolz auf dich“, sagte er zu Karl-Heinz Greiwe. Außerdem sprach er dem stellvertretenden Vorsitzenden Hermann Rotthowe seinen Dank aus. Auch dieser trat nicht wieder zur Wahl an.

Mit 99 Prozent der Stimmen wurde die ehemalige Stellvertreterin Greiwes, Ursula Puke, zur neuen Vorsitzenden der Seniorenunion im Kreis gewählt. Ihre Stellvertreter sind Joachim Fomm und Josef Waldmann. Mathilde Breuer wurde zur Schriftführerin gewählt, Margret Schlöpker als ihre Stellvertreterin. Neuer und alter Schatzmeister ist Peter Schmies.

Letzterer erinnerte zum Ende der Veranstaltung an die gemeinsamen Busreisen im Jahr 2019 – unter anderem nach Frankreich und England. Die geplanten Reisen für das Jahr 2020 hätten wegen Corona abgesagt werden müssen, sollen aber 2022 wieder stattfinden.