Vergewaltigten Frauen eine Stimme gegeben

Sexuelle Gewalt an Frauen zum Thema zu machen: Das war Ziel der Ausstellung „Was ich anhatte“ – eine Bilanz.

Ausstellung in Neubeckum

Eine Jeans, ein Kleid, ein T-Shirt, Sneakers oder Turnschuhe – Alltagskleidung, wie Hunderttausend Frauen sie jeden Tag tragen. Aber diese hier ausgestellten Kleidungsstücke sind von zwölf Frauen getragen worden, die vergewaltigt wurden.

Zwei Wochen lang war die Ausstellung mit dem Titel „Was ich anhatte“ im Neubeckumer Bahnhof zu sehen. In dieser Zeit kamen rund 200 Besucherinnen und Besucher, um sie zu sehen. 130 Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Neubeckum-Ennigerloh, des Berufskollegs und Beschäftigte der Freckenhorster Werkstätten nahmen an den Workshops teil.

„Wir freuen uns über die gute Resonanz“, resümiert Lisa Ackfeld, Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle und Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt in Beckum. Viele seien während der Öffnungszeiten mit den Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle ins Gespräch gekommen und hätten ihre Betroffenheit zum Ausdruck gebracht. Manchmal seien auch eigene Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt geschildert worden.

Exemplarisch für die Erfahrungen steht in der Ausstellung die Schilderung von Angela, die nach einer Weihnachtsfeier ihres Betriebs von einem Arbeitskollegen vergewaltigt wurde.

„Unser Ziel war es, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, auf entsprechende Hilfsangebote hinzuweisen und den vielen starken Frauen, die in der Ausstellung ihre persönliche Geschichte teilen, eine Stimme zu geben“, betont Ackfeld. Die Ausstellung räume mit immer noch bestehenden Mythen zu sexualisierter Gewalt auf und zeigte eindringlich, dass Frauen keine Schuld an den erlebten Übergriffen haben. Schuld habe nur der Täter.

„Eine Frau wird nicht vergewaltigt, weil sie einen Minirock trägt“, heißt es von Seiten der Ausstellungsmacherin Beatrix Wilmes, Autorin und Dokumentarfilmerin aus Köln. Sie hat die Präsentation als Wanderausstellung konzipiert, die im kommenden Jahr auch im Stadtmuseum Münster vom 1. bis 13. März gezeigt wird.