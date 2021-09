Viele Aktionen auch in Präsenz

Er gehört zum Monat September schon irgendwie dazu – der Tag des offenen Denkmals. Wurde dieser Tag coronabedingt im vergangenen Jahr ausschließlich digital abgehalten, so finden in diesem Jahr auch kreisweit wieder Aktionen in Präsenz statt.

Baudezernent Dr. Herbert Bleicher, Landrat Dr. Olaf Gericke, Bauamtsleiter Sigurd Peitz und Bauamtsmitarbeiter Erhard Ziller (v.l.) stellen die Aktionen zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals vor. Neben einem erweiterten digitalen Angebot sind in diesem Jahr zum Tag des offenen Denkmals auch wieder viele Aktionen in Präsenz in den Städten und Gemeinden möglich.

Für viele Kulturliebhaber ist der „Tag des offenen Denkmals“, in diesem Jahr am 12. September, zu einem festen Programmpunkt im Kalender geworden. Coronabedingt fand der Aktionstag im letzten Jahr erstmalig digital statt. In diesem Jahr werden unter Beachtung der Hygieneregeln wieder einige Präsenzveranstaltungen angeboten - unter dem Motto „Sein und Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ können alle Interessierten in Ahlen, Ennigerloh, Oelde, Sassenberg, Wadersloh und Warendorf an geführten Besichtigungen teilnehmen. Die übrigen Denkmäler können von außen besichtigt werden.

Die Denkmäler werden über Flyer vorgestellt, die Fotos der Bauwerke zeigen und Hintergrundinfos und Kontaktdaten enthalten. Neu ist ein allgemeiner Flyer, der auf die aktuellen Aktionen in den Kommunen hinweist. In einer interaktiven Karte sind die einzelnen Denkmäler als Symbol dargestellt. Werden diese in der Karte ausgewählt, blendet sich eine Kurzinformation ein und der Flyer steht zum Download zur Verfügung.

So viele Denkmäler wie noch nie

Durch die digitale Darstellung werden so viele Denkmäler wie noch nie präsentiert; auch die Daten der Objekte aus den letzten Jahren wurden mit Unterstützung der Denkmalbehörden und Heimatvereine aus den Kommunen eingestellt.

„Im Kreis Warendorf warten zahlreiche Denkmäler darauf, entdeckt und erkundet zu werden. Ich freue mich, dass einige Aktionen wieder in Präsenz stattfinden können“, so Landrat Dr. Olaf Gericke.