Viele Infektionsfälle in Sendenhorst

Am Freitag (25. November) meldete das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf 468 aktive Coronafälle (Vortag: 398). Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt 128 632 (Vortag: 128 505). Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 129 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 264,2. Die Zahl der gesundeten Personen beträgt 127 787. In stationärer Behandlung befinden sich 50 Corona-Patienten, davon vier auf der Intensivstation. Die Fallzahlen der Kommunen:

Ahlen: 115 aktive Fälle, 109 Tote, Inzidenz: 378,1

Beckum: 60/52/256,6

Beelen: 20/2/392,5

Drensteinf.: 31/7/283,1

Ennigerl.: 32/31/265,9

Everswinkel: 6/3/104,0

Oelde: 32/38/168,2

Ostbevern: 13/6/125,9

Sassenberg: 27/15/246,2

Sendenh.: 40/14/436,5

Telgte: 33/30/257,0

Wadersloh: 12/34/175,2

Warendorf: 47/38/217,9