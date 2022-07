Viele Lehrstellen noch unbesetzt

Der Optimismus ist bislang noch ungebremst: Die Zahl der Ausbildungsverträge im Bereich der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf könnte an die Vorjahreszahl heranreichen. Dennoch: Ganz sicher ist die weitere Entwicklung noch nicht, es sind lediglich Trends zu verzeichnen.

Kurz vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres zeigt sich der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf (KH) verhalten optimistisch, dass die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Bereich der KH das Niveau des Vorjahres erreichen wird, und das trotz der Einschränkungen von Corona. „Aber da ist noch viel Luft nach oben“, meint Frank Tischner, der darauf hinweist, dass die Zahlen auf einer noch sehr unsicheren Basis stehen. „Jeden Tag erreichen uns noch neue Lehrverträge zur Eintragung in die sogenannte ‚Lehrlingsrolle‘, und dies wird auch nach dem 1. August noch eine Weile so weitergehen. Verlässliche Zahlen zur Ausbildungsmarktsituation haben wir in der Regel erst Ende September. Bis dahin können wir nur anhand von Trends festmachen, wohin die Entwicklung läuft.“ Die Zahlen Ende Juli 2022 weisen jedenfalls darauf hin, dass die Ausbildungszahlen im Kreis Warendorf stabil bleiben.

Hinweise auf stabile Ausbildungszahlen

Über die Zahl der noch unbesetzten Ausbildungsstellen gibt es dagegen keinerlei verbindliche Angaben. „Da tappen wir im Dunkeln“, so Tischner. „Ob und wem die Ausbildungsbetriebe die von ihnen angebotenen Lehrstellen melden, ist freiwillig – auch bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit.“ Aus Gesprächen mit Mitgliedsunternehmen der Innungen haben Tischner und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreishandwerkerschaft aber den begründeten Eindruck gewonnen, dass noch viele Lehrstellen unbesetzt sind. Auch bei der Schnellumfrage der KH zur Ausbildungssituation bei Innungsbetrieben teilten 60 Prozent der antwortenden Betriebe mit, dass noch nicht alle Ausbildungsplätze in ihrem Unternehmen besetzt werden konnten. Als Hauptgründe nannten sie vor allem fehlende Bewerbungen oder die fehlende Eignung der Jugendlichen an, die sich beworben haben.

Bedarf an Nachwuchskräften

„Der Bedarf der Unternehmen an Nachwuchskräften und das Angebot an zukunftsträchtigen Ausbildungsstellen ist beim Handwerk im Kreis Warendorf vorhanden“, erklärt Tischner. „Das müssen wir vom Handwerk den Jugendlichen, aber auch deren Eltern und Lehrern noch besser vermitteln, damit der jetzt schon bestehende Fachkräftebedarf nicht Lebensstandard und -qualität unserer Region bedroht.“ Die Aktivitäten der Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf werden sich deshalb auch weiterhin auf den Bereich der Berufswahl konzentrieren.

Für alle un- und kurzentschlossenen Jugendlichen gibt der KH-Hauptgeschäftsführer den Tipp, jetzt noch beim Handwerk den Start in die berufliche Karriere zu versuchen. „Am 1. August ist der Zug für dieses Ausbildungsjahr noch nicht abgefahren. Unter www.ausbildung-handwerk.net findet man noch viele interessante und zukunftsträchtige Ausbildungsangebote im Kreis.“